Mladí Trenčania zdolali v odvete 1. kola Vilnius 4:0 a postúpili

odveta 1. kola majstrovskej vetvy UYL:



AS Trenčín - Žalgiris Vilnius 4:0 (2:0)



Góly: 32. a 64. Bednár, 44. Murko, 90+2. Demitra



/prvý zápas: 1:2, postúpil Trenčín/

Trenčín 5. októbra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín vyhrali v odvete 1. kola majstrovskej vetvy UEFA Youth League (UYL) do 19 rokov. Na domácom ihrisku zdolali litovského šampióna Žalgiris Vilnius 4:0 a postúpili do ďalšieho kola. V prvom stretnutí Trenčania prehrali 1:2.