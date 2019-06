Mladíci Slovana Bratislava a Atletico Trnava víťazmi Futbalu v meste

Futbal v meste bol celosezónnym projektom ÚLK. Počas fortunaligovej sezóny 2018/2019 mal 12 zastávok plus záverečné finále.

Bratislava 6. júna (TASR) - V Bratislave vyvrcholil celosezónny projekt Únie ligových klubov (ÚLK) Futbal v meste. V detskom finále zvíťazili mladí futbalisti Slovana Bratislava, v kategórii dospelých sa z víťazstva tešil tím Atletico Trnava.



Najúspešnejšie detské výbery dekoroval slovenský reprezentant a ambasádor projektu Stanislav Lobotka. Detský turnaj Futbalu v meste spoluorganizoval Slovenský futbalový zväz (SFZ) v rámci projektu Dajme spolu gól. "Bola to pravá oslava najpopulárnejšieho športu, ktorý nepozná hranice a bariéry. Záverečné finále dokonale zrkadlilo podstatu celého projektu. Vytiahli sme futbal zo štadióna do mesta na frekventovanú plochu pred obchodné centrum," povedal v tlačovej správe výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.



Celodenný program spestril aj turnaj partnerov a osobností. Hviezdny tím zložil organizátor podujatia spolu s Klubom ligových kanonierov (KLK). Na súpiske nechýbali mená ako Róbert Vittek, Samuel Slovák, Vladimír Kinder, Tomáš Medveď, Andrej Porázik či Štefan Tarkovič. Nehrajúcim kapitánom bol prezident ÚLK Ivan Kozák. Úlohu favorita potvrdili, aj keď vo finále rozhodli až pokutové kopy.



Futbal v meste bol celosezónnym projektom ÚLK. Počas fortunaligovej sezóny 2018/2019 mal 12 zastávok plus záverečné finále. Začal sa v septembri 2018 v Trnave a skončil sa finálovým podujatím v Bratislave. Z každého fortunaligového mesta postúpili víťazi do záverečného finále.