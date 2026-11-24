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Mladíci Slovana prehrali v 5. kole UEFA Youth League s Betisom 1:2
Zverenci trénera Michala Demetera prehrávali už po štvrťhodine, keď skóre otvoril Ruben De Sa.
Autor TASR
Senec 24. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si v mládežníckej Lige majstrov pripísali štvrtú prehru. V utorkovom zápase piateho kola nestačili v Senci na španielsky Real Betis Sevilla 1:2. Po piatich vystúpeniach majú na konte naďalej tri body za triumf v druhom kole nad Stuttgartom (1:0).
Zverenci trénera Michala Demetera prehrávali už po štvrťhodine, keď skóre otvoril Ruben De Sa. Domáci stihli odpovedať ešte do polčasu po zásahu Branislava Treplana v 37. minúte, no hosťom vrátil vedenie o päť minút neskôr Mario Navarro. To si už v druhom polčase udržali a tešili sa z druhého víťazstva v aktuálnom ročníku.
Mladíci Slovana uzavrú svoje účinkovanie v UEFA Youth League 9. decembra na domácom trávniku proti Šachtaru Doneck. O 21.00 h nastúpia proti sebe na Tehelnom poli aj A-tímy „belasých“ a Betisu v rámci 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Zverenci trénera Michala Demetera prehrávali už po štvrťhodine, keď skóre otvoril Ruben De Sa. Domáci stihli odpovedať ešte do polčasu po zásahu Branislava Treplana v 37. minúte, no hosťom vrátil vedenie o päť minút neskôr Mario Navarro. To si už v druhom polčase udržali a tešili sa z druhého víťazstva v aktuálnom ročníku.
Mladíci Slovana uzavrú svoje účinkovanie v UEFA Youth League 9. decembra na domácom trávniku proti Šachtaru Doneck. O 21.00 h nastúpia proti sebe na Tehelnom poli aj A-tímy „belasých“ a Betisu v rámci 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
UEFA Youth League - 5. kolo:
ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Real Betis Sevilla 1:2 (1:2)
Góly: 37. Treplan - 14. De Sa, 42. Navarro. Rozhodovali: Sabotič - Balsa, Da Silva (všetci Lux.), ŽK: Treplan, Rečný - Macias, De Sa, Angel, Oya.
Slovan: Gramblička - Lembak, Rečný, Balog, Hajko - Holocsy (85. Marcelli) - Treplan (75. Žofčák), Kendera (62. Gajdošík), Hofstädter, Šalkovič - Luhanyak
Betis: Žuravskij - Navarro (79. Collantes), Macias, De Roa, Bandera - Angel, Rica (69. Oya) - Eshun (60. Tretjako), Corralejo (79. Doronins), Castilla (69. Olmo) - De Sa
ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Real Betis Sevilla 1:2 (1:2)
Góly: 37. Treplan - 14. De Sa, 42. Navarro. Rozhodovali: Sabotič - Balsa, Da Silva (všetci Lux.), ŽK: Treplan, Rečný - Macias, De Sa, Angel, Oya.
Slovan: Gramblička - Lembak, Rečný, Balog, Hajko - Holocsy (85. Marcelli) - Treplan (75. Žofčák), Kendera (62. Gajdošík), Hofstädter, Šalkovič - Luhanyak
Betis: Žuravskij - Navarro (79. Collantes), Macias, De Roa, Bandera - Angel, Rica (69. Oya) - Eshun (60. Tretjako), Corralejo (79. Doronins), Castilla (69. Olmo) - De Sa