Mladíci zo Žiliny remizovali na úvod 2. kola so Shelbourne 2:2
Odveta v Írsku je na programe 5. novembra.
Autor TASR,aktualizované
Žilina 22. októbra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina remizovali v prvom zápase druhého kola mládežníckej Ligy majstrov s FC Shelbourne 2:2. Do 58. minúty viedli o dva góly, no hosťom sa podarilo vyrovnať v priebehu necelej štvrťhodiny. Odveta v Írsku je na programe 5. novembra, víťaz dvojzápasu nastúpi proti úspešnejšiemu z dvojice Ostrava a Crvena Zvezda Belehrad.
MŠK ŽILINA - FC Shelbourne 2:2 (2:0)
Góly: 18. Pališčák, 23. Staník - 58. Staník (vlastný), 71. Sammy
hlasy po zápase /zdroj: mskzilina.sk/:
Ivan Belák, tréner MŠK Žilina: „Zápas sme mohli zvládnuť, resp. vyhrať už v prvom polčase. Mali sme v ňom ďalšie čisté šance a mohli sme odskočiť výraznejšie a súper by tak necítil možnosť vrátiť sa do zápasu. Aj po zmene strán sme mohli navýšiť vedenie, prišiel však maximálne efektívny súper. Asi nadarmo nenastrieľali 12 gólov súperovi v 1. kole. Mrzí nás to, lebo sme to mali dobre rozbehnuté. Vedeli sme, že to nebude jednoduchý súper. V druhom polčase ukázal Shelbourne svoju kvalitu, však proti Skopje strelil deväť gólov v druhom polčase. Na toto musíme byť nachystaní, aby sme udržali tempo aj po zmene strán, kedy sú Íri silní. Chalani z "A"-tímu pomohli svojou skúsenosťou. Mali sme však premeniť aspoň polovicu šancí, čo sme mali.“
Teodor Staník, krídelník MŠK Žilina: „Takéto vedenie musíme vedieť udržať. Bolo jasné, že 2:0 je zradný výsledok, čo sa aj potvrdilo. Bohužiaľ, dnes sme si to neustrážili. Nepremenili sme množstvo šancí a Shelbourne to svojou efektivitou využil. Pri prvom góle hralo so súperom aj šťastie, pri druhom sme zase urobili pozičnú chybu. Mrzí nás to. Treba priznať, že v závere nám aj odchádzali sily. Musíme si však zobrať tie pozitívne veci z prvého polčasu. Hoci nám chvíľu trvalo, kým sme striasli nervozitu, no potom sme sa rozbehli. 'Pali' dobre zakončil roh, ja som môj gól strelil z pozícií, o ktorých sme si hovorili na videu. Do odvety však musíme ísť určite lepšie pripravení, najmä takticky. Za mňa sme robili príliš veľa pozičných chýb a nechávali priveľa priestoru v strede ihriska. Rovnako bude dôležité lepšie využívať šance, keďže sme ich mali viac ako dosť. Remízu berieme po priebehu zápasu ako prehru, mali sme si vypracovať lepší výsledok do odvety. O to viac treba zabrať v Írsku.“
