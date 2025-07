Mladík Darvich podpísal štvorročnú zmluvu s VfB Stuttgart

Stuttgart 1. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart angažoval 18-ročného stredopoliara Noaha Darvicha, ktorý uplynulé dve sezóny pôsobil v akadémii FC Barcelona. V novom pôsobisku podpísal štvorročný kontrakt.



Darvich bol kapitán víťazného tímu Nemecka na MS hráčov do 17 rokov v roku 2023. „Noah je jeden z najväčších talentov vo svojej vekovej kategórii a už teraz hrá futbal na vysokej úrovni. Stále v ňom vidíme veľký potenciál a to nielen pre jeho mladý vek. Sme presvedčení, že Noah bude mať veľmi pozitívnu budúcnosť v drese VfB,“ povedal člen predstavenstva Stuttgartu Fabian Wohlgemuth.



Darvich sa počas dvoch sezón v akadémii španielskeho veľkoklubu nedostal do hlavného tímu a skúsenosti zbieral najmä v drese B-tímu v III. lige. Predstavil sa aj na nedávnych MS hráčov do 19 rokov v Rumunsku, no po zranení v skupinovej fáze sa pre neho turnaj skončil.