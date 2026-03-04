< sekcia Šport
Mladík Fletcher dostal šesťzápasový dištanc za homofóbnu urážku súpera
Autor TASR
Manchester 4. marca (TASR) - Člen širšieho kádra Manchestru United Jack Fletcher dostal od Anglickej futbalovej asociácie (FA) šesťzápasový trest za použitie homofóbnej urážky na adresu súpera.
Osemnásťročný stredopoliar videl za nadávku červenú kartu v októbrovom zápase trofeje EFL proti Barnsley, kde nastúpil za tím „červených diablov“ do 21 rokov. Syn bývalého dlhoročného hráča United Darrena Fletchera dostal okrem dištancu aj pokutu 1500 libier. Jeho otec je aktuálne tréner tímu do 18 rokov a v minulosti pôsobil aj na pozícii technického riaditeľa či dočasného trénera A-tímu. Po incidente sa Jack ospravedlnil a podľa vyhlásenia klubu absolvuje aj edukačný program. Pod vedením bývalého kormidelníka United Rubena Amorima nastúpil v A-tíme na tri zápasy, jeho dvojča Tyler je tiež súčasťou širšieho kádra. Informovala o tom agentúra AP.
