Mladík Ngumoha udivuje v príprave, s Bilbaom mal gól i asistenciu

Liverpool 5. augusta (TASR) - Anglický mladík Rio Ngumoha má iba šestnásť rokov, no prezentuje sa skvelými výkonmi v prípravných zápasoch Liverpoolu pred novou sezónou. V štyroch dueloch má na konte už dva góly i asistencie a zaskvel sa najmä v pondelkovom súboji s Athleticom Bilbao, keď v úvode režíroval výhru 4:1.



Mladý krídelník prišiel na Anfield vlani v lete z konkurenčnej Chelsea. V prvom tíme debutoval 11. januára 2025 v zápase 3. kola Pohára FA doma proti Accringtonu Stanley. Vo veku 16 rokov a 135 dní sa stal najmladším hráčom v základnej zostave klubu v histórii.



Ďalšie štarty v prvom tíme počas sezóny nepridal, no od trénera Arneho Slota dostal dôveru v predsezónnej príprave a odmenil sa výborne. Proti AC Milánu zaznamenal asistenciu, proti Jokohame strelil gól a v pondelok mal bilanciu 1+1. Proti Bilbau otvoril skóre už v 2. minúte, keď potiahol loptu od stredu až pred šestnástku a umiestnenou strelou k pravej žrdi rozvlnil sieť. O tri minút neskôr hlavou zvnútra šestnástky prihral na gól Darwinovi Nunezovi. Z ihriska odišiel v 67. minúte a vyprevadil ho mohutný potlesk divákov. „Rio predvádza vo všetkých zápasoch skvelé veci,“ ocenil jeho výkon pre klubový web Slot.



Liverpool odohral v pondelok dva zápasy s Bilbaom, v prvom s Ngumohom nastúpili zväčša mladíci, no aj Nunez, Alexis Mac Allister či Harvey Elliott. V druhom vyhrali Reds 3:2 a v útoku sa predstavili spolu s Mohamedom Salahom a Codym Gakpom aj nováčikovia Florian Wirtz a Hugo Ekitike. Na krajoch obrany nastúpili taktiež letné posily Milos Kerkez a Jeremie Frimpong.