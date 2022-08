Mladík Nianzou prestúpil z Bayernu Mníchov do FC Sevilla

Sevilla 18. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Tanguy Nianzou prestúpil z Bayernu Mníchov do FC Sevilla. Klub španielskej La Ligy podpísal s obrancom päťročnú zmluvu. Informovala o tom oficiálna webstránka nemeckého majstra.



Dvadsaťročný Nianzou prišiel do Bayernu z Paríža Saint-Germain v lete 2020 ako voľný hráč. V Mníchove odohral počas dvoch sezón iba 28 zápasov, kapitán francúzskej reprezentácie do 20 rokov bojoval s častými zraneniami a ochorením Covid-19. Denník Bild informoval, že Bayern dostane od Sevilly odstupné vo výške 16 miliónov eur, ktoré sa s bonusmi môže navýšiť až na 20 miliónov, uviedla agentúra AFP.