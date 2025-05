Mladík Ramon udržal Real v hre o titul, Mallorce nestačil gól Valjenta

Madrid 15. mája (TASR) - Mladý španielsky obranca Jacobo Ramon udržal v stredu Real Madrid v hre o ligový titul svojim premiérovým presným zásahom za „biely balet“. Ten vyhral nad Mallorcou 2:1, pričom víťazný gól 20-rončého stopéra prišiel v piatej minúte nadstavenia. Domáci prehrávali väčšinu zápasu po góle Slováka Martina Valjenta z 11. minúty.



Dvadsaťdeväťročný stopér zaskočil hviezdneho Thibauta Courtoisa strelou k vzdialenejšej žrdi slabšou nohou a pripísal si tretí gól v sezóne i v La Lige. Vyrovnanie zariadil v 68. minúte Kylian Mbappe, keď prešiel cez Matea Moreyho i Valjenta a brankára Lea Romana prekonal prudkou strelou k bližšej žrdi. V 85. minúte predviedol slovenský bek dôležitý zákrok, keď zaskočil pred odkrytou bránou brankára Romana a Mbappeho strelu poslal hlavou na roh. V poslednej nadstavenej minúte prekvapil Ramon obrancu Joseho Copeteho a z hranice malého vápna preloboval brankára hostí. Madrid tak skresal náskok Barcelony na štyri body a udržal si teoretickú šancu na zisk titulu. Katalánsky tím má však duel k dobru a šampiónom sa môže stať už vo štvrtok po prípadnom víťazstve v mestskom derby proti Espanyolu.



Zverenci Carla Ancelottiho nastúpili v značne oslabenej zostave, keď pre zranenia chýbali viacerí hráči základnej jedenástky vrátane Viniciusa Juniora a Rodryga. „Mať 12 zranených hráčov je nezvyčajné. Ukázali sme dobrý tímový duch a individuálnu kvalitu,“ uviedol po zápase Ancelotti podľa agentúry AFP. Kouč po sezóne odchádza na lavičku brazílskej reprezentácie.



Domáci si v priebehu stretnutia vypracovali viacero šancí, ale Roman, ktorý dostal prednosť pred Slovákom Dominikom Greifom, predviedol výborný výkon. V prvom polčase zneškodnil pokusy Judea Bellinghama, Mbappeho aj Federica Valverdeho. „Jacobo bol sebavedomý a v závere rozhodol. Je to skvelé pre našu akadémiu, máme veľa mladých hráčov, ktorí ukazujú kvalitu. Fanúšikovia Realu na nich môžu byť hrdí,“ vyhlásil brankár Thibaut Courtois, ktorý si pripísal 200. štart v La Lige.



Mallorca, ktorá sa nachádza na 9. mieste tabuľky, bojuje o možnú účasť v pohárovej Európe. Naposledy sa na medzinárodnej scéne predstavila v roku 2004. "Je to pre nás veľká rana, hlavne vzhľadom na to, kedy a ako vyrovnali. V takomto zápase potrebujete hrať kvalitne a my sme tak hrali. Potrebujete dobrý výkon brankára, ktorý prišiel. Súper však veľmi tlačil, je to škoda. Tvrdo sme pracovali, odtrpeli sme si to a keď to vyzeralo, že máme bod, vyšla im ich posledná akcia,“ neskrýval sklamanie kouč hostí Jagoba Arrasate. Na miestenku do Európy potrebuje jeho tím miesto v najlepšej osmičke, od ktorej ho momentálne delia horšie vzájomné zápasy s Rayom Vallecano.