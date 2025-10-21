< sekcia Šport
Mladý brankár Kalanin podpísal prvú profesionálnu zmluvu s Košicami
Kalanin prešiel mládežníckymi kategóriami košického klubu.
Autor TASR
Košice 21. októbra (TASR) - Mladý futbalový brankár Filip Kalanin podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s FC Košice. Šestnásťročný člen slovenskej reprezentácie do 17 rokov, ktorý už pravidelne chytá za treťoligové B-mužstvo Košíc, podpísal s účastníkom Niké ligy zmluvu do mája 2028.
Kalanin prešiel mládežníckymi kategóriami košického klubu. „Mám nesmiernu radosť z toho, že som podpísal profesionálnu zmluvu s FC Košice. Vnímam to ako určitú odmenu za doterajšiu snahu a prácu, ktorú som v klube doposiaľ odviedol. Je to pre mňa prvý krok k ešte väčšiemu napredovaniu a možno aj signál k tomu, aby som na sebe ešte viac pracoval. S A-mužstvom už dlhšie trénujem, bol som už aj medzi náhradníkmi na zopár zápasoch, preto kontakt so seniorským futbalom nie je pre mňa nič nové,“ povedal vyše 190 centimetrov vysoký brankár pre klubový web.
