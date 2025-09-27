< sekcia Šport
Mladý Indonézan Al Bari zomrel v Rusku po nehode v tréningu
Utrpel vážne zranenia krku po tom, čo pri cvičení na bradlách spadol do jamy naplnenej penou, uviedol Oleg Minkarsky, riaditeľ športovej haly v Penze pre ruskú tlačovú agentúru TASS.
Autor TASR
Jakarta 27. septembra (TASR) - Devätnásťročný indonézsky gymnasta s nádejou na olympijskú budúcnosť Naufal Takdir Al Bari zomrel v Rusku takmer dva týždne po nehode počas tréningu. Informovala o tom miestna federácia.
Kandidát na účasť na Olympijských hrách v Los Angeles 2028 trénoval od začiatku septembra v meste Penza, aby sa pripravil na majstrovstvá sveta v športovej gymnastike, ktoré sa budú konať budúci mesiac v Jakarte. Utrpel vážne zranenia krku po tom, čo pri cvičení na bradlách spadol do jamy naplnenej penou, uviedol Oleg Minkarsky, riaditeľ športovej haly v Penze pre ruskú tlačovú agentúru TASS. Mladý gymnasta strávil 12 dní na jednotke intenzívnej starostlivosti, no tento týždeň zomrel.
„Indonézska gymnastika prišla o jedného zo svojich najlepších synov. Je to pre nás obrovská rana a smútok. Momentálne komunikujeme s jeho rodinou a s ruskou ambasádou v Indonézii, aby sa repatriácia pozostatkov zosnulého Naufala do vlasti uskutočnila čoskoro,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie Ity Yuliatiovej, predsedníčky indonézskej gymnastickej federácie.
