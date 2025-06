Mladý maďarský brankár Pécsi posilnil majstrovský Liverpool

Londýn 7. júna (TASR) - Maďarský futbalový brankár Ármin Pécsi sa z klubu Puskás Akadémia presunul do Liverpoolu. Reprezentant do 21 rokov sa nachádza v nominácii na ocenenie Golden Boy pre najlepšieho mladého hráča.



Dvadsaťročný mladík nastúpil v uplynulej sezóne maďarskej najvyššej súťaže do 30 duelov. Klub obsadil v OTP Bank Lige druhú priečku za Ferencvárosom Budapešť. Naopak Caoimhina Kellehera z Írska, ktorého angažoval Brentford, nahradí Gruzínec Giorgi Mamardašvili z Valencie. Pripomenula agentúra DPA.