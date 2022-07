Mladý tínedžer Tel smeruje do Bayernu Mníchov

Mníchov 25. júla (TASR) - Bayern Mníchov sa dohodol na zmluve so 17-ročným futbalistom Mathysom Telom z Rennes. Tréner Julian Nagelsmann dúfa, že mladý útočník strelí 40 gólov za sezónu.



Tel je reprezentantom Francúzska do 18 rokov, v uplynulej sezóne nastúpil za Rennes v siedmych zápasoch ako striedajúci hráč. "Mám víziu, že jedného dňa strelí 40 gólov za sezónu. Ale ak dá v tejto sezóne 10 gólov, budeme veľmi šťastní," povedal Nagelsmann počas predsezónneho turné majstra Bundesligy v Spojených štátoch.



Kluby ešte oficiálne neoznámili prestup, ktorý by podľa správ z médií mohol mať hodnotu až 28,5 milióna eur. "Hľadáme mladých hráčov, ktorých môžeme vypracovať na hráčov svetovej triedy a on by mohol byť jedným z nich," dodal Nagelsmann.