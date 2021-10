Atlanta uspela v prvom finále play off na štadióne Houstonu

Atlanta 27. októbra (TASR) – Bejzbalisti Atlanty Braves sa ujali vedenia vo finále play off zámorskej MLB. V prvom finále World Series triumfovali na štadióne Houstonu Astros 6:2, v sérii tak majú náskok 1:0 na zápasy. Hrá sa na štyri víťazné duely. Atlanta postúpila do finále vyraďovačky prvýkrát od roku 1999.



Atlantu poslal pred viac ako 42-tisíc divákmi do vedenia hneď v prvej zmene home runom Jorge Soler a po tretej už viedli hostia presvedčivo 5:0. Potom však prišli o prvého nadhadzovača Charlieho Mortona, ktorý musel po zásahu loptičkou opustiť ihrisko so zlomenou ihlicou na pravej nohe a vo finále už nenastúpi. Atlanta vyhrala MLB doteraz trikrát (naposledy 1995), Houston jediný raz v roku 2017.