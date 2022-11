MLB: Houston vyrovnal stav finálovej série play off na 2:2

MLB - štvrtý zápas Svetovej série /na štyri víťazné zápasy/:



Philadelphia - Houston 0:5

(stav série: 2:2)

Houston 3. novembra (TASR) - Bejzbalisti Houstonu Astros vyrovnali stav finálovej série play off zámorskej MLB na 2:2. Vo štvrtom dueli Svetovej série vyhrali na štadióne Philadelphie Phillies 5:0.Houston prehral tretí zápas série deň predtým 0:7 po piatich homerunoch domácich, vo štvrtok však Philadelphii nedovolil ani jeden odpal. Vo Svetovej sérii sa to stalo iba druhýkrát v histórii, predtým bol stopercentný nadhadzovač iba Don Larsen za New York Yankees proti Brooklynu Dodgers v roku 1956. Tentoraz súpera "vynuloval" Cristian Javier v prvých šiestich inningoch a po ňom nepustili domácich do hry ani Bryan Abreu, Rafael Montero a Ryan Pressly.Philadelphia triumfovala v MLB doteraz dvakrát (1980 a 2008), Houston jediný raz v roku 2017. Vlani prehral Houston vo finále s Atlantou Braves.