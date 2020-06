MLB: Hráči nesúhlasia so skrátením sezóny, chcú nový harmonogram

New York 14. júna (TASR) - Asociácia hráčov v zámorskej bejzbalovej lige MLB odmietla navrhovaný plán od vlastníkov tímov začať sezónu 2020 so zníženým počtom zápasom. Zároveň žiadajú, aby liga vypracovala nový harmonogram.



Výkonný riaditeľ hráčskych odborov Tony Clark, v sobotu uviedol, že je čas ukončiť rokovania a stanoviť termín začiatku sezóny. Liga sa mala začať koncom marca, ale odložili ju pre pandémiu koronavírusu. Návrh MLB spočíval v skrátení ligy na 72 zápasov, pričom hráči by dostali 70 percent zo svojich platov.