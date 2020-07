MLB: V tíme Miami pribudol šestnásty hráč s koronavírusom

Philadelphia 29. júla (TASR) - V tíme bejzbalovej MLB Miami Marlins pribudol v stredu ďalší hráč s pozitívnym testom na nový koronavírus. Celkový počet nakazených hráčov stúpol na šestnásť, ochorenie COVID-19 majú aj dvaja tréneri. Vedenie súťaže už v utorok zrušilo všetky zápasy Miami do konca tohto týždňa.



MLB uviedla, že od piatka vykonala ďalších 6400 testov, okrem členov Marlins mali všetci ostatní priami účastníci stretnutí negatívne výsledky. Floriďania sú naďalej uviaznutí vo Philadelphii, kde hrali cez víkend. Phillies následne neabsolvovali domáci dvojzápas s NY Yankees a nevycestovali ani na "odvety" do New Yorku. Yankees namiesto toho v stredu a vo štvrtok zabojujú na pôde Baltimore Orioles a domácu premiéru v tejto sezóne si odbijú proti Bostonu Red Sox. Informovala o tom agentúra AP.