Zomrel bývalý účastník All Star zámorskej bejzbalovej MLB B. Watson

New York 15. mája (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel bývalý dvojnásobný účastník zápasu All Star zámorskej bejzbalovej MLB Bob Watson. V roku 1996 sa stal s New York Yankees ako prvý generálny manažér tmavej pleti víťazom Svetovej série.



Watson ako hráč počas prvých 14 sezón v profilige hral za Houston Astros. O úmrtí informoval jeho bývalý klub, no neposkytol podrobnosti. Počas hráčskej kariéry obliekal aj dresy Bostonu, NY Yankees a Atlanty Braves. V súbojoch All Star sa predstavil v rokoch 1973 a 1975. Po konci hráčskej kariéry sa stal trénerom a funkcionárom, pôsobil aj vo vedení MLB, v ktorej je držiteľom niekoľkých rekordov. Informovala agentúra AP.