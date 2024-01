MLS a Apple oznámili seriál,ktorý zachytí novú sezónu zámorskej súťaže

Miami 11. januára (TASR) - Apple TV a Major League Soccer rozširujú svoju spoluprácu a vo štvrtok oznámili, že blížiaca sa sezóna futbalovej MLS bude zachytená v novom osemdielnom seriáli. Nový ročník zámorskej súťaže sa začne 22. februára súbojom medzi Interom Miami s argentínskym útočníkom Lionelom Messim proti Realu Salt Lake.



MLS vstúpi do svojej 29. sezóny, pričom doposiaľ nikdy sa nezačala v takom skorom termíne. Seriál sa už vyrába a bude zahŕňať obdobie pred začiatkom ligy až po decembrové finále pohára MLS. Messiho čaká prvá kompletná sezóna v Miami, kapitán majstrov sveta z Kataru a osemnásobný držiteľ Zlatej lopty prišiel na Floridu vlani v lete po pôsobení v Paríži St. Germain. V súťaži sa opäť predstaví aj slovenský legionár Albert Rusnák, ktorého čaká tretia sezóna v tíme Seattle Sounders.



"Je to pre nás dôležitý projekt, liga poskytuje správnu úroveň prístupu, pomáha identifikovať správne príbehy, ktoré treba rozprávať, pretože je to obrovská príležitosť," povedal výkonný viceprezident MLS pre médiá Seth Bacon podľa agentúry AP. Nový seriál zatiaľ zostáva bez názvu a nebol zverejnený ani oficiálny dátum jeho uvedenia. Spoločnosť Apple ho pridáva do radu futbalových doku-seriálov, ktorý už zahŕňa "Messi Meets America", šesťdielny dokument s exkluzívnym prístupom do zákulisia Messiho v jeho debutovej sezóne - spolu s "Messiho majstrovstvami sveta: The Rise of a Legend", ktorý zachytáva, čo dokázal s argentínskym národným tímom.