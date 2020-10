MLS: Duel Minnesota - Chicago zrušili tesne pred výkopom

New York 15. októbra (TASR) - Vedenie zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) odložilo stredajší zápas Minnesota United - Chicago Fire na neurčito. Dôvodom bolo podozrenie z nákazy koronavírusom v tíme Minnesoty.



MLS rozhodla o neodohraní duelu iba niekoľko minút pred jeho výkopom. Odklad stretnutia umožní ďalšie testovanie osôb, ktoré mohli byť infikované, uviedla agentúra AFP. Dres Chicaga oblieka aj slovenský obranca Boris Sekulič, za Minnesotu hrá jeho krajan Ján Greguš, ktorý však počas asociačného termínu reprezentoval svoju krajinu v semifinále play off EURO 2020 a v Lige národov.



V stredu sa nehral v MLS ani zápas Colorada so Seattlom, v tíme Rapids totiž šarapatí COVID-19, pozitívny test malo päť hráčov a 12 členov realizačného tímu Colorada.