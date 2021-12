MLS: Mastroeni sa stal trvalým trénerom Rusnákovho Real Salt Lake

Herrtman 14. decembra (TASR) - Vedenie klubu zámorskej futbalovej MLS Real Salt Lake vymenovalo Pabla Mastroeniho za trvalého trénera. V metropole Utahu pôsobí aj slovenský reprezentant Albert Rusnák. Pred tri a pol mesiacmi sa stal Mastroeni dočasným koučom Real Salt Lake.



S tímom dosiahol bilanciu osem víťazstiev, jednu remízu, osem prehier a podarilo sa mu prebojovať do play off. Tam jeho zverenci vyradili Seattle aj Kansas City a prebojovali sa až do finále Západnej konferencie, v ktorom nestačili na Portland. V rokoch 2014-2017 bol bývalý americký reprezentant hlavný kormidelník Colorada, vlani krátko zastával funkciu asistenta trénera v Houstone. Informovala o tom agentúra AP.