MLS: Podľa prezidenta Atlanty sa môže sezóna natiahnuť do 31. decembra

New York 8. mája (TASR) - Prezident klubu z Atlanty Darren Eales uviedol, že sa futbalová liga Major League Soccer (MLS) môže hrať až do konca roka. Eales počas konferenčného hovoru s novinármi poznamenal, že zmluvy hráčov platia do 31. decembra, čo znamená, že by sa mohlo hrať až do posledného dňa v roku.



MLS prerušili pre pandémiu koronavírusu v polovici marca len dva týždne po jej štarte. Do konca základnej časti zostáva 32 zápasov, po nej nasleduje play off, ktoré trvá zhruba mesiac. Eales uviedol, že ak sa sezóna neobnoví do konca júla, odohrať kompletnú sezónu by bolo veľmi ťažké.



V USA evidovali v piatok o 11.00 SELČ takmer 1,3 milióna nakazených obyvateľov novým koronavírusom, chorobe podľahlo 76.942 osôb. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených už vyše 3,9 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 270.000 osôb.