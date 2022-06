Buchinger neobhájil opasok v ľahkej váhe na turnaji Oktagon 33

Oktagon 33, výsledky:



do 70 kg:



Losene Keita- Ivan Buchinger /Keita po TKO v 1. kole/





do 93 kg:



Stephan Pütz - Martin Zawada /Pütz na body/



Selim Topuz - Hassan Shaaban /Topuz na body/





do 77 kg:



Christian Eckerlin - Denilson Neves de Oliveira /Eckerlin po TKO v 2 . kole/





do 84 kg:



Karlos Vémola - Michal Pasternak /Vémola v 1. kole na submisiu/





do 77 kg:



David Zawada - Erhan Kartal /Zawada po TKO v 1. kole/





Predeliminácie:



do 77 kg:



Christian Jungwirth - Ivica Trusczek /Jungwirt po TKO v 2. kole/





do 84 kg:



Zdeněk Polívka - Cheick Kone /Polívka po TKO v 2. kole/





do 120 kg:



Hatef Moeil - Kerisson Rezende /Moeil po TKO v 2. kole/





66 kg:



Ahmed Vila - Jaroslav Pokorný /Vila na body/





do 120 kg:



Adam Palasz - Doland Cosič /Palasz po TKO v 1. kole/





do 77 kg:



Jamie Cordero - Ibrahim Cholo /Cordero na body/





do 61 kg:



Michael Deiga Scheck - Cory Tait /Scheck na body/

Frankfurt 5. júna (TASR) - Slovenský bojovník Ivan Buchinger už nie je držiteľ opasku pre najepšieho bojovníka v ľahkej váhe v organizácii Oktagon MMA. V titulovom zápase na turnaji Oktagon 33 vo Frankfurte neobhájil svoju pozíciu, keď prehral s Belgičanom Loseneom Keitom po TKO v 1. kole.Buchingerov súper od úvodu dominoval a rozhodcovia súboj ukončili po sérii úderov. Slovenský bojovník má profesionálnu bilanciu 39 víťazstiev a 8 prehier. Keita si pripísal ďalšie víťazstvo nad súperom zo Slovenska, keďže predtým zdolal aj Karola Ryšavého a Ronalda Paradeisera.Turnaj Oktagon 33 bol prvý, ktorý sa pod hlavičkou organizácie Oktagon MMA nekonal na československej pôde, ale v Nemecku. Buchinger bol jediný slovenský bojovník na hlavnej karte, na ktorej boli najmä domáci bojovníci. Dvojnásobné zastúpenie mali českí fighteri, pričom Zdeněk Polívka aj Karlos Vémola ukončili svoje zápasy pred časovým limitom.