Slovenský bojovník Buchinger má už dva titulové opasky

Oktagon 27, výsledky:



do 66 kg:

Ivan Buchinger (SR) - Vojtech Barborík (SR) /Buchinger na body/



do 77 kg:

Maté Kertész (Maď.) - Róbert Pukač (SR) - /Kertész na body/



do 79 kg:

Mickael Lebout (Fr.) - Gábor Boráros (SR) /Lebout na body/



do 77 kg:

Bojan Veličkovič (Srb.) - Carlo Prater (Braz.) /Veličkovič na TKO v 1. kole/



do 84 kg:

Vlastislav Čepo (SR) - Miloš Kostič (Srb.) /Čepo na TKO v 1. kole/



do 70 kg:

Matouš Kohout (ČR) - František Fodor (SR) /zápas bol zrušený, Fodor nemohol nastúpiť zo zdravotných dôvodov/



do 61 kg:

Jonas Magard (Dán.) - Elnur Veljev (Ukr.) /Magard na submisiu v 2. kole/



do 66 kg:

Roman Paulus (SR) - Szymon Rakowicz (Poľ.) /Paulus na body/



do 88 kg:

Matej Šurin (SR) - Michal Plesník (SR) /Šurin na body/



do 120 kg:

Štefan Vojčák (SR) - Jevgenij Golub (Ukr.) /Vojčák na TKO v 1. kole/

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenský bojovník Ivan Buchinger sa stal šampiónom perovej hmotnosti (do 66 kg) v organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase turnaja Oktagon 27 na bratislavskom štadióne Ondreja Nepelu zdolal krajana Vojtecha Barboríka po piatich kolách na body. Pre 35-ročného Buchingera je to už druhý titulový opasok v organizácii po tom, čo v januári získal prvenstvo v ľahkej hmotnosti (do 70 kg).Buchingerov súper Barborík nesplnil hmotnostný limit, keď mal o 0,4 kg viac a prišiel o šancu získať titul. Zároveň prišiel aj o 20 percent z výplaty, ktoré pripadli jeho súperovi. V päťkolovom titulovom zápase mal prevahu skúsenejší Buchinger, no Barborík nedovolil, aby ho "."Aktéri predviedli zápas, ktorý nadchol divákov aj organizátorov vrátane promotéra Ondřeja Novotného: "Buchinger je prvý bojovník v histórii organizácie Oktagon MMA s titulovými opaskami v dvoch kategóriách. Po triumfe nad Barboríkom zároveň získal aj bonus za výkon večera. "" narážal na možnosť vyzvať držiteľa titulu do 77 kg Čecha Davida Kozmu.Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon MMA s poradovým číslom 28 je na programe už o dva týždne v sobotu 25. septembra v Prahe.