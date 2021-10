Buday získal ako druhý Slovák zmluvu s UFC

Las Vegas 13. októbra (TASR) – Slovenský MMA bojovník Martin Buday získal zmluvu s najprestížnejšou svetovou organizáciou UFC. V utorňajšom zápase tzv. Dana White´s Contender Series v Las Vegas zdolal domáceho Lorenza Hooda v 1. kole technickým KO. Buday je po Ľudovítovi Kleinovi druhý Slovák s kontraktom s UFC.



Dana White´s Contender Series je neoficiálna kvalifikácia do najprestížnejšej súťaže sveta. Nesie meno promotéra UFC, ktorý po turnaji osobne rozhodol o tom, ktorí z víťazov zápasov získajú zmluvu. Dvom z nich sa to nepodarilo, no 29-ročnému Budayovi áno.



„Zvládol si ťažký zápas napriek tomu, že si inkasoval tvrdé údery. Si silný bojovník v najlepších rokoch a máš bilanciu 9 víťazstiev a 1 prehra. Ja potrebujem ťažké váhy," povedal White.



Buday, ktorý v júni získal titulový opasok v česko-slovenskej organizácii Oktagon MMA, sa v UFC pravdepodobne predstaví v roku 2022. „Je to môj najväčší úspech. Splnil sa mi tým sen," povedal po zápase.