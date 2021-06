MMA: Buday získal titul v ťažkej váhe, Chochlíková zdolala Talianku

Oktagon 25, výsledky:

do 120 kg - o titul:

Martin Buday (SR) - Kamil Minda (Poľ.) /Buday v 2. kole na TKO/



do 70 kg:

Karol Ryšavý (SR) - Marek Bartl (ČR) /Ryšavý na body/



do 77 kg:

Bojan Veličkovič (Srb.) - Emmanuel Dawa (Fr.) /Veličkovič po odstúpení súpera po 1. kole/



do 84 kg:

Samuel Krištofič (SR) - Al Matavao (Am. Samoa) /Krištofič na body/



do 52 kg:

Monika Chochlíková (SR) - Giulia Chinellová (Tal.) /Chochlíková na body/



do 70 kg:

Ronald Paradeiser (SR) - Arda Adas (Nem.) /Paradeiser na body/



do 84 kg:

Abdel Driai (Alž.) - Zdeněk Polívka (ČR) /Driai v 1. kole na submisiu/



do 61 kg:

Marta Waliczeková (Poľ.) - Rizlen Zouaková (Mar.)



do 70 kg:

František Fodor (SR) - Tomáš Fiala (ČR) /Fodor v 1. kole na KO/



do 77 kg:

Václav Holota (ČR) - Daniel Hromek (SR) /Holota na body/



do 70 kg:

Jakub Bahník (ČR) - Ron Becker (Izr.) /Bahník v 1. kole na TKO/

Brno 20. júna (TASR) - Slovenský bojovník Martin Buday získal majstrovský opasok v ťažkej váhe (do 120 kg) v organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase sobotného turnaja Oktagon 25 zdolal Poliaka Kamila Mindu technickým KO v 2. kole. Buday je po Ivanovi Buchingerovi (do 70 kg) druhý Slovák s titulovým opaskom v československej organizácii Oktagon MMA.Buday vyhral zápas vypísaný na 5 kôl po 5 minút po tom, ako Mindu tvrdo zasiahol v 2. kole. Otraseného súpera následne "ukončil" údermi na zemi.povedal 29-ročný Buday, pre ktorého to bolo siedme víťazstvo za sebou. Predstavil sa v prvom zápase od septembra 2019.Nasledujúci turnaj sa uskutoční 24. júla v Prahe na Štvanici. V titulovom zápase do 84 kg sa stretnú Čech Karlos Vémola s Poliakom Marcinom Naruszczkom. V sobotu 11. septembra je na programe turnaj v Bratislave, na ktorom by mali štartovať viacerí domáci bojovníci vrátane Ivana Buchingera, Gábora Borárosa či Moniky Chochlíkovej.