MMA: Burns porazil Woodleya, o titul v UFC vyzval Usmana

Los Angeles 31. mája (TASR) - Brazílčan Gilbert Burns zvíťazil v hlavnom zápase sobotňajšieho večera UFC 249 v Las Vegas, keď zdolal Tyrona Woodleya z USA vo váhe do 77 kilogramov. Pre Burnsa to bol už šiesty triumf za sebou.



Woodley inkasoval už v prvom kole tvrdý direkt, po ktorom sa ocitol na zemi, a aj keď sa dokázal ubrániť a vzdorovať súperovi ďalších päť kôl, napokon na neho nestačil. Burns sa snažil súpera zdolať pred limitom, čo sa mu síce nepodarilo, ale v každom kole dominoval a u rozhodcov napokon jednoznačne zvíťazil. "Tvrdo som trénoval a videli ste to. Bol som dominantný," citovala víťaza agentúra AFP.



Burns si vďaka triumfu môže robiť zálusk na zápas o titul s Nigérijčanom Kamaru Usmanom: "Chcem bojovať o titul. Mám úctu k Usmanovi, ale myslím si, že som na rade."