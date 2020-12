MMA: Figueiredo opäť obhájil titul, s Morenom však len remizoval

Las Vegas 13. decembra (TASR) – Brazílsky zápasník Deiveson Figueiredo obhájil v noci na nedeľu titul v mušej váhe organizácie UFC druhýkrát v priebehu troch týždňov, čím stanovil nový rekord. S Mexičanom Brandonom Morenom však v rámci galavečera zmiešaných bojových umení UFC 256 len remizoval.



Figueiredo (20-1-1) nastúpil na hlavný zápas večera len 21 dní po tom, ako prvýkrát obhájil titul v mušej váhe proti Američanovi Alexovi Perezovi (18-5-2), ktorého prinútil vzdať sa už po dvoch minútach a podobný priebeh sa očakával aj proti 27-ročnému Morenovi. Opak však bol pravdou a súboj, ktorý je podľa expertov horúcim kandidátom na zápas roka, bol vyrovnaný až do posledného kola. Favorit sa v ňom pokúsil strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no napokon ho oň pripravil moment z 3. kola, keď kopol svojho súpera do rozkroku, za čo mu jeden z rozhodcov odobral bod. Napriek tomu však Brazílčan zostal šampiónom a v kuloároch sa už šepká o prípadnej odvete, ktorá by sa mohla uskutočniť už budúci rok.



V ľahkej divízii si ôsme víťazstvo za sebou pripísal jeho krajan Charles Oliveira (30-8). Američana Tonyho Fergusona (25-5) zdolal jednohlasne na body a dlhšiu víťaznú sériu ako on, majú už len štyria aktívni bojovníci v organizácii.



Juhoameričanom pokazil renomé niekdajší šampión v ťažkej váhe Junior Dos Santos, ktorý prehral technickým K.O. už vo štvrtom zápase za sebou. Tentokrát bol nad jeho sily Francúz Ciryl Gane. V strednej váhe dokráčal už za piatym tohtoročným víťazstvom v roku 2020 Američan Kevin Holland. Ronalda Souzu poslal k zemi sériou úderov už v prvom kole.



Najbližšie podujatie pod hlavičkou UFC sa uskutoční v noci 20. decembra. V hlavnom zápase večera sa vo welterovej váhe stretne Stephen Thompson a Geoff Neal.