Galavečer UFC 249 s ďalšou ranou, Nurmagomedov nechce odísť z Ruska

New York 2. apríla (TASR) - Snaha najprestížnejšej organizácie miešaných bojových umení zorganizovať galavečer UFC 249 v pôvodnom termíne 18. apríla dostala ďalšiu ranu. V hlavnom súboji galavečera mal Rus Chabib Nurmagomedov obhajovať opasok šampióna ľahkej váhy proti Američanovi Tonymu Fergusonovi. V stredu ale Nurmagomedov prostredníctvom sociálnej siete oznámil, že neopustí karanténu v Rusku a nebude tak v pôvodnom termíne bojovať.



"Chápem všetko a som určite ešte viac sklamaný ako fanúšikovia, že sa duel neuskutoční. Mal som ďalšie plány, no neviem to kontrolovať. Ukazuje sa, že celý svet by mal byť v karanténe. Vlády všetkých krajín a slávni ľudia z celého sveta vyzývajú, aby sa dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia v snahe obmedziť šírenie choroby. A ja by som mal lietať po celom svete?" povedal bojovník.



Pre pandémiu koronavírusu sa mal duel uskutočniť za zatvorenými dverami a v novom dejisku po tom, ako podujatie oficiálne zakázali v newyorskom Barclays Center. Prezident UFC Dana White ešte na rozhodnutie Rusa nereagoval, uviedla agentúra AP.



Agentúra TASS už dávnejšie informovala, že Nurmagomedov sa na záver tréningového kempu vrátil domov do Dagestanu. Jeho domovskú telocvičňu v USA, American Kickboxing Academy v San Jose, museli zavrieť pre šírenie nákazy. Jeho otec Abdulmanap Nurmagomedov tvrdil, že galavečer UFC 249 sa presunie do Dubaja, podľa hlavného trénera Javiera Mendeza sa mohol konať v Abú Zabí.