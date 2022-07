Ilič chce šokovať Prahu, zo Slovákov na Oktagone 34 do boja Paulus

Praha 22. júla (TASR) - Srbský MMA zápasník Alexandar Ilič zabojuje v sobotu na pražskej Štvanici hneď pri svojej premiére v organizácii Oktagon MMA o titul vo váhe do 93 kg. V ceste mu bude stáť domáci "Terminátor" Karlos Vémola, pre ktorého to bude už tretí zápas v priebehu troch mesiacov.



Tridsaťsedemročný Vémola koncom mája v boxerskom súboji zdolal Otakara "Marpa" Petřinu a začiatkom júna si v nemeckom Frankfurte, už v rámci MMA pravidiel, poradil s Michalom Pasternakom. V Prahe sa očakával duel Vémolu s Rafaelom Xavierom, ktorý však súboj neprijal z dôvodu nedostatočného času na prípravu. O zápas prejavil záujem Ilič, ktorý z trinástich výhier ukončil svojich súperov v jedenástich prípadoch. Okrem toho má na konte štyri prehry.



"Myslím si, že všetkých prekvapím. Nie som ten typ, ktorý sa nechá hodiť, leží a len zoberie peniaze, pretože sa vzdal už pred zápasom. Rozdal som sedem knokautov v prvom kole, Vémola bude môj ôsmy. Stanem sa novým kráľom," povedal 190-centimetrový srbský dlháň.



Vémola, ktorý z posledných 25 zápasov prehral len dvakrát (Attila Végh v 2019, Jack Hermansson v 2015), plánuje v dueli využiť svoju najsilnejšie zbrane, teda zápasenie a kontrolu na zemi. "Najradšej by som to ukončil čím skôr. Ísť do štvrtého kola proti takému rýchlemu strikerovi, to sa mi veľmi nechce. V každom prípade ja budem ten, kto bude na Štvanici odchádzať so šampiónskym opaskom," uviedol Vémola.



Slovenské MMA bude mať na turnaji Oktagon 34 zastúpenie len v osobe Romana Paulusa z klubu SFG Trnava. Zverenec Attilu Végha si vo váhe do 65,8 kg zmeria sily s Poliakom Dawidom Karetou. V rebríčku perovej váhy Oktagon MMA patrí Karetovi štvrtá priečka, slovenský bojovník je až deviaty. "Je to kvalitný súper, ale verím sebe aj svojmu tímu. Práve zdolanie vyššie rebríčkovo postaveného Karetu ma môže posunúť bližšie k zápasu o titul," povedal 22-ročný Paulus.