Klein po úspešnom debute v UFC: Nebudem sa vyhýbať žiadnemu súperovi

Na snímke vpravo bojovník MMA Ľudovít "Lajoš" Klein, ktorý sa ako prvý Slovák predstavil v prestížnej organizácii UFC a pri svojej premiére medzi elitou na podujatí UFC 253 zdolal Novozélanďana Shanea Younga v perovej divízii KO po 76 sekundách, počas tlačovej konferencie so svojím trénerom Atillom Véghom 5. októbra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 5. októbra (TASR) - Slovák Ľudovít Klein chce do konca roka absolvovať ešte jeden súboj v najprestížnejšej organizácii miešaných bojových umení. Po úspešnom debute na galavečere UFC 253 je presvedčený, že v najbližšom vystúpení už splní limit perovej hmotnostnej kategórie (66,2 kg pri netitulových zápasoch).Klein sa o premiére dozvedel na poslednú chvíľu a v Abú Zabí navážil o 1,8 kg viac. Vzdal sa podielu z finančnej odmeny v prospech svojho súpera Shanea Younga z Nového Zélandu, ktorého v posledný septembrový víkend knokautoval po minúte a 16 sekundách: "." Pokiaľ by Slovák splnil limit, zinkasoval by prémiu 50.000 USD za KO večera.Napriek tomu, že sa Klein vo veku 25 rokov stal prvým slovenským bojovníkom v histórii UFC, pred duelom nepociťoval trému. V prípade prehry by sa jeho púť v organizácii skončila. "," povedal Slovák, ktorý v UFC debutoval v špecifických podmienkach spôsobených pandémiou nového koronavírusu: "."Kleina v Spojených arabských emirátoch sprevádzal tréner Attila Végh, ktorý bol v minulosti šampiónom Bellatoru, druhej najprestížnejšej organizácie hneď po UFC. "" povedal Végh.Jeho zverenec chce na tejto ceste pokračovať čo najskôr. "," zdôraznil Klein na pondelňajšej tlačovej konferencii, ktorá sa konala po vypršaní jeho karantény po návrate na Slovensko. Člen trnavského klubu Spartakus Fight Gym si trúfa aj na rebríčkovo vyššie postavených bojovníkov: "