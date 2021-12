Kozma štvrtýkrát obhájil titul do 77 kg

Oktagon 29, výsledky





Hlavná karta



do 77 kg:



David Kozma (ČR) - Bojan Veličkovič (Srb.) /Kozma na TKO v 4. kole/



do 70 kg:



Losene Keita (Hol.) - Karol Ryšavý (SR) /Keita na KO v 1. kole/



do 80 kg:



Christian Eckerlin (Nem.) - Ioannis Palaiologos (Gréc.) /Eckerlin na submisiu v 1. kole/



do 70 kg:



Matěj Kuzník (ČR) - Krisztián Simon (SR) /Kuzník na body/



do 120 kg:



Daniel Dittrich (ČR) - Thomas Narmo Nór.) /Dittrich na TKO v 1. kole/



do 84 kg:



Al Matavao (Am. Samoa) - Pavel Salčák (ČR) /Matavao na KO v 2. kole/





Predeliminácie



do 73 kg:



Jan Široký (ČR) - Marek Bartl (ČR) /Široký na body/



do 84 kg:



Marcin Naruszczka (Poľ.) - Jakub Běle (ČR) /Naruszczka na body/



do 70 kg:



Arda Adas (Nem.) - Jan Malach (ČR) /Adas na submisiu v 3. kole/



do 77 kg:



Arthur Karavajev (Rus.) - Omar Santana (Špan.) /Karavajev na body/



do 66 kg:



Roman Paulus (SR) - Peter Gabal (ČR) /Paulus na TKO v 3. kole/













Brno 5. decembra (TASR) - Český bojovník MMA David Kozma štvrtýkrát obhájil titulový opasok v kategórii do 77 kg na turnaji Oktagon 29. V hlavnom zápase večera v brnenskej hale Zoner BobbyHall zdolal Srba Bojana Veličkoviča po technickom KO v 4. kole. Na turnaji štartovali traja slovenskí bojovníci, z ktorých vyhral iba Roman Paulus, keď v prvom zápase predeliminácie zdolal Čecha Petra Gabala po technickom KO v 3. kole.Kozma je držiteľ titulového opasku do 77 kg už viac ako tri roky a víťazstvom nad Veličkovičom upravil svoju profesionálnu bilanciu na 29 víťazstiev a 11 prehier. Na turnaji Oktagon 29 sa mal pôvodne stretnúť so Slovákom Ivanom Buchingerom, ktorý sa chcel pokúsiť o zisk tretieho titulového opasku, no v príprave sa zranil a nahradil ho Veličkovič. Kozma ho dokázal zdolať po koncentrovanom výkone, ktorý postupne gradoval.povedal bezprostredne po zápase.V hlavnom predzápase nestačil Slovák Karol Ryšavý na nováčika v organizácii Oktagon MMA Holanďana Losenea Keitu, ktorému podľahol po KO v 1. kole. Ryšavého aktuálna bilancia je 9-4, Keita je po piatich profesionálnych zápasoch naďalej nezdolaný.Ďalší turnaj organizácie Oktagon s poradovým číslom 30 je na programe 30. decembra opäť v Brne.