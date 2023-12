MMA: Krištofič knokautoval Vémolu na turnaji Oktagon 51 v Prahe

Oktagon 51, výsledky:

hlavná karta:



finále pyramídy Tipsport Gamechanger, do 77 kg:

Bojan Veličkovič (Srb.) - Andreas Michailidis (Gr.) /Veličkovič na submisiu/



do 84 kg:



Piotri Wawrzyniak (Poľ.) - Vlastislav Čepo (SR) /Wawrzyniak po TKO v 3. kole/



do 88,5 kg:



Samuel Krištofič (SR) - Karlos Vémola (ČR) /Krištofič po KO v 1. kole/



do 93 kg:



Daniel Škvor (ČR) - Martin Zawada (Nem.) /Škvor na body po 3 kolách/



do 77 kg:



Stefano Paterno (Tal.) - Ion Surdu (Mac.) /Paterno na submisiu v 2. kole/



Predeliminácie:



do 68 kg:



Karol Ryšavý (SR) - Henrique Madureira (Br.) /Ryšavý po TKO v 1. kole/



do 52 kg:



Eva Dourtheová (Fr.) - Chiara Pencová (Tal.) /Dourtheová na body po 3 kolách/



do 66 kg:



Radek Roušal (ČR) - Kallum Parker (V. Brit.) /Roušal na body po 3 kolách/



do 55 kg:



Mallory Martinová (USA) - Magdaléna Šormová (ČR) /Martinová na body po 3 kolách/



do 70 kg:



Hassan Shaaban (Lib.) - Tomáš Fiala (ČR) /Shaaban po KO v 1. kole/

Praha 30. decembra (TASR) - Slovenský bojovník Samuel Krištofič zvíťazil nad Čechom Karlosom Vémolom v jednom z najočakávanejších zápasov na turnaji Oktagon 51 v Prahe. Súpera knokautoval v prvom kole a po Attilovi Véghovi sa stal iba druhým zápasníkom, ktorý Vémolu zdolal týmto spôsobom. V hlavnom zápase večera zvíťazil Srb Bojan Veličkovič nad Grékom Andreasom Michailidisom a získal celkové prvenstvo v pyramíde Tipsport Gamechanger.Duel Krištofiča s Vémolom sa uskutočnil v dohodnutej hmotnostnej kategórii do 88,5 kg. Diváci od úvodu videli atraktívny súboj, v ktorom sa bojovníci viackrát dostali do prestrelky úderov. Krištofič eliminoval silnú zbraň súpera, ktorou je boj na zemi a po 108 sekundách ho knokautoval kombináciou ľavého a pravého háku. Podarilo sa mu to ešte skôr než Véghovi v roku 2019, ktorý ukončil zápas s Vémolom po 127 sekundách. Svoju profesionálnu bilanciu upravil na 17 víťazstiev a 6 prehier a získal aj prémiu 5000 eur za výkon večera. "," uviedol Krištofič.Bilancia tridsaťosemročného Vémolu, ktorý vyhlásil, že to bol predposledný zápas jeho kariéry, je 36:8. Posledným by mala byť odveta s Véghom, ktorá je na programe 8. júna v pražskom Edene.Na rozdiel od Krištofiča v piatok neuspel jeho krajan Vlastislav Čepo, ktorý prehral v súboji o dočasný titul v kategórii do 84 kg s Poliakom Piotrom Wawrzyniakom po technickom KO v 3. kole. Zo slovenských bojovníkov uspel Karol Ryšavý, keď duel s Brazílčanom Henriqueom Madureirom ukončil v prvom kole po dominantnom výkone.