MMA: Krištofič zvíťazil na turnaji Oktagon 36

Oktagon 36, Frankfurt:



hlavná karta:



do 82 kg:



Christian Eckerlin (Nem.) - Denilson Neves de Oliveira (Braz.) /Eckerlin na submisiu vo 4. kole/



do 120 kg:



Hatef Moeil (Nem.) - Jeremy Kimball (USA) /Moeil na TKO v 2. kole/



do 93 kg:



Stefan Pütz (Nem.) - Miloš Petrášek (ČR) /Puetz na body po 3 kolách/



do 77 kg:



Leandro Silva (Braz.) - Bojan Veličkovič (Srb.) /Silva na body po 3 kolách/



do 84 kg:



Samuel Krištofič (SR) - Zdeněk Polívka (ČR) /Krištofič na body po 3 kolách/



do 77 kg:



Maté Kertész (Maď.) - Christian Jungwirth (Nem.) /Kertész na body po 3 kolách/



Predeliminácie:



do 77 kg:



John Hathaway (V. Brit.) - Andre Ricardo (Braz.) /Hathaway na body po 3 kolách/



do 99 kg:



Alexander Poppeck (Nem.) - Nermin Hajdarpašič (Švéd.) /Poppeck po TKO v 1. kole/



do 84 kg:



Hojat Chajenvand (Irán) - Václav Mikulášek (ČR) /Chajenvand na submisiu v 2 kole/



do 70 kg:



Ebrahim Hosseinpour (Irán) - Marek Bartl (ČR) /Hosseinpour na body po 3 kolách/



do 52 kg:



Katharina Dalisdová (Nem.) - Mallory Martinová (USA) /Dalisdová na body po 3 kolách/



do 77 kg:



Jakub Bahník (ČR) - Jaime Cordero (Nem.) /Bahník na diskval. v 2. kole/



Frankfurt 16. októbra (TASR) - Slovenský MMA bojovník Samuel Krištofič zvíťazil na turnaji Oktagon 36 vo Frankfurte nad Čechom Zdeňkom Polívkom na body po troch kolách. Jediný slovenský zástupca na 12-zápasovej karte turnaja má po svojom 20. profesionálnom zápase bilanciu 16 víťazstiev a 4 prehry.V hlavnom zápase zvíťazil domáci Nemec Christian Eckerlin v dohodnutej hmotnostnej kategórii do 82 kg nad Brazílčanom Denilsonom De Oliveirom po submisii vo 4. kole. Súboj znamenal odvetu za prvý duel Eckerlina s De Oliveirom, ktorý napriek Nemcovmu víťazstvu anulovali. Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon MMA je na programe v sobotu 3. decembra v Ostrave a ponúkne dva titulové zápasy.