MMA: Miocic opäť zdolal Cormiera a obhájil titul UFC

Las Vegas 16. augusta (TASR) - Americký bojovník miešaných bojových umení (MMA) Stipe Miocic obhájil titul organizácie UFC v superťažkej váhe. V sobotnom zápase na galavečere UFC 252 v Las Vegas zdolal krajana Daniela Cormiera jednomyseľným rozhodnutím rozhodcov.



Tridsaťsedemročný Miocic nastúpil proti o štyri roky staršiemu súperovi už po tretí raz a dosiahol druhý triumf za sebou. Svojmu súperovi v treťom z piatich vypísaných kôl zasiahol ľavé oko. "Vôbec nič som nevidel. Ľavá strana bola úplne tmavá," uviedol Cormier, ktorý po zápase zamieril do nemocnice. Zároveň to bol pre neho posledný duel v kariére: "Už ma to viac nezaujíma. Bavilo ma bojovať o tituly, ale v tejto chvíli si už neviem predstaviť, že by sa mi podarilo nejaký vybojovať. Toto bol môj posledný zápas, a stál za to." Kariéru uzavrel s bilanciou 26 zápasov a 22 víťazstiev.



Pre Miocica to bol 23. súboj v kariére a 20. víťazstvo. Prvýkrát sa stretol s Cormierom v roku 2018 na podujatí UFC 226, keď dostal KO v prvom kole. O rok neskôr mu prehru oplatil a vo štvrtom kole uspel technickým KO. Trilógiu uzavrel v sobotu obhajobou titulu. Jeho ďalším súperom by mal byť Francis Ngannou. "Skvelý výkon od oboch aktérov. Gratulujem Stipe a čoskoro sa opäť vidíme," citovala agentúra AP prezidenta UFC Danu Whita.