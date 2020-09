MMA: Na turnaji Oktagon 16 Paradeiser zdolal Ryšavého, Boráros prehral

Oktagon 16, Brno, výsledky:



Hlavná karta:



do 70,3 kg:



Ronald Paradeiser (SR) - Karol Ryšavý (SR) /Paradeiser v 1. kole na submisiu/



do 77,1 kg:



Tato Primera (Špan.) - Gábor Boráros (SR) /Primera v 2. kole na TKO/



do 75 kg:



Miroslav Brož (ČR) - Adam Šindelář (ČR) /Brož na body/



do 61,2 kg:



Tereza Bledá (ČR) - Marie Loiseauová (Franc.) /Bledá v 2. kole na TKO/



do 70,3 kg:



Jakub Dohnal (ČR) - Krisztián Simon (SR) /Dohnal na body/



do 83,9 kg:



Jakub Běle (ČR) - Tomáš Bolo (SR) /Běle v 2. kole na TKO/



predeliminácie:



do 93 kg:



Alexander Poppeck (Nem.) - Cszaba Hocsz (Maď.) /Poppeck na body/



do 65,8 kg:



Jakub Tichota (ČR) - Denis Tripšanský (SR) /Tichota v 1. kole na TKO/



Magdaléna Šormová (ČR) - Minna Grusanderová (Fín.) /Šormová na body/



do 83,9 kg:



Zdeněk Polívka (ČR) - Branislav Zuzák (SR) /Polívka na body/



do 93 kg:



Rafael Xavier (Braz.) - Michal Plesník /Xavier v 1. kole na TKO/



Brno 27. septembra (TASR) - V hlavnom zápase turnaja Oktagon 16 v MMA zdolal Ronald Paradeiser Karola Ryšavého. Precízny výkon korunoval už v 1. kole úspešným škrtením, keď súpera poslal do krátkeho bezvedomia, pričom oficiálne zvíťazil na submisiu. Víťaz zápasu sa v súboji o šampióna do 70,3 kg stretne s držiteľom opasku Poliakom Mateuszom Legierskim.V striedavých výsledkoch pokračuje Gábor Boráros, ktorý po februárovom víťazstve na Oktagon 3 tentoraz nestačil na Španiela Tata Primeru. Ten triumfoval v 2. kole, keď Borárosove krvavé zranenie rozhodca posúdil ako nespôsobilé na pokračovanie zápasu.V zápase bývalých sparingpartnerov na seba narazili Adam Šindelář a Miroslav Brož, ktorému sa z rôznych dôvodov dvakrát menil súper. Dramatický zápas napokon vyznel na body pre Broža, ktorý následne priamo v oktagone požiadal o ruku svoju priateľku.Češka Tereza Bledá vo svojej premiére v MMA zdolala o 18 rokov staršiu Francúzsku Marie Loiseauovú po TKO v 2. kole.V československom súboji Jakuba Dohnala s Krisztiánom Simonom sa tešil prvý menovaný, ktorý Simona zdolal vo vyrovnanom zápase na body.V prvom zápase hlavnej karty si Čech Jakub Běle poradil so Slovákom Tomášom Bolom, ktorému v 2. kole spôsobil krvavé zranenie a rozhodca zápas ukončil víťazstvom Běleho na TKO.