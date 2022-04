MMA: Na turnaji Oktagon 32 D. Kozma piatykrát obhájil titul

Oktagon 32, výsledky:



hlavná karta:



do 77 kg (titulový zápas):



David Kozma (ČR) - Petr Kníže (ČR) /Kozma na body/



do 84 kg:



Tomáš Meliš (SR) - Václav Mikulášek (ČR) /Meliš v 1. kole na submisiu/



do 61 kg:



Lucie Pudilová (ČR) - Caroline da Cruzová Yariwakeová (Braz.) /Pudilová na body/



do 84 kg:



Matěj Peňáz (ČR) - Giovanni Mellilo (Tal.) /Peňáz na body/



do 120 kg:



Jeremy Kimball (USA) - Thomas Narmo (Nór.) /Kimball v 1. kole na KO/



do 93 kg:



Daniel Škvor (ČR) - Pavol Langer (SR) /Škvor na body/



predeliminácie:



do 77 kg:



Christian Jungwirth (Nem.) - Mateusz Strzelczyk (Poľ.) /Jungwirth v 1. kole na TKO/



do 61 kg:



Filip Macek (ČR) - Emilio Ramon Martinez (Dom. Rep.) /Macek v 1. kole na submisiu/



do 120 kg:



Tadej Dajčman (Slov.) - Kamil Minda (Poľ.) /Dajčman na body/



do 70 kg:



Jakub Dohnal (ČR) - Iamik Furtado (Guinea) /Dohnal na body/



do 52 kg:



Monika Chochlíková (SR) - Alessandra Pajuelová (Peru) /Chochlíková na body/

Ostrava 10. apríla (TASR) - Čech David Kozma piatykrát obhájil majstrovský opasok vo welterovej hmotnostnej kategórii do 77 kg v organizácii Oktagon MMA. V titulovom zápase turnaja Oktagon 32 v Ostrave zdolal krajana Petra Knížeho po piatich kolách na body. Svoju profesionálnu bilanciu upravil na 30 víťazstiev a 11 prehier.Kozma získal titul vo welterovej váhe v novembri 2018 a odvtedy je v československej organizácii Oktagon MMA nezdolaný. Z jeho piatich obhajob sa štyri skončili až na body.poznamenal Kozma.Slovensko malo svojich reprezentantov v troch zápasoch. TomášMeliš zdolal v hlavnom predzápase v strednej váhe Čecha Václava Mikulášeka po submisii v 1. kole. Bolo to jeho prvé víťazstvo po dvoch prehrách a svoju profesionálnu bilanciu upravil na 9 víťazstiev a 8 prehier. V prvom zápase hlavnej karty sa predstavil Pavol Langer, ktorý nestačil na domáceho Daniela Škvora, podľahol mu na body po troch kolách. Langerova profesionálna bilancia je po 18 zápasoch vyrovnaná 9:9. Ostravský turnaj odštartovala Monika Chochlíková a vo svojom treťom profesionálnom MMA zápase zdolala Alessandru Pajuelovú z Peru na body.Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon - Underground sa uskutoční v sobotu 21. mája v Prahe. Hlavný turnaj s poradovým číslom 33 je na programe v sobotu 4. júna vo Frankfurte.