MMA: Po Oktagon Underground 6 sú Čepo a Szabová v superfinále

Výsledky Oktagon Underground 6:



Finálové zápasy pyramídy:



do 90 kg: Vlastislav Čepo - Samuel Krištofič /Čepo na body/



do 61 kg: Lucia Szabová - Lucia Krajčovič /Szabová na body/



do 80 kg: Ronald Paradeiser - Michal Petriš /Paradeiser KO v 1. kole/



do 70 kg: Marco Novák - Denis Tripšanský /Novák KO v 3. kole/



do 100 kg: Ivan Bartek - Simon Michálek /Bartek KO v 2. kole/



Superfighty:



do 90 kg: Jakub Benko - Vasil Ducár /Benko na body/



do 50 kg: Monika Chochlíková - Viktorie Bulínová /Chochlíková na body/



do 70 kg: Roman Paulus - Tomáš Drábik /Paulus v 1. kole KO/



do 70 kg: Tomáš Zajac - Jacob Mikula /Zajac na body/



do 80 kg: Milan Kratochvíla - Denis Farkaš /Kratochvíla v 1. kole TKO/



Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenská časť projektu Oktagon Underground vyvrcholila šiestym podujatím. Po víťazstvách postúpili do československých superfinále Vlastislav Čepo, Lucia Szabová i Ronald Paradeiser. Celkový víťaz projektu Underground vzíde z duelu najúspešnejších bojovníkov z českej a slovenskej strany "pavúka".O najočakávanejší zápas večera sa postarali Čepo a jeho kolega z gymu Samuel "Pirát" Krištofič. Atraktívny duel napokon vyznel lepšie pre Čepa, ktorý vyhral na body. Krištofič tak nenadviaže na triumf z projektu Oktagon Výzva 2.uviedol "Pirát" na instagrame. Čepo sa v superfinále stretne s Matějom Peňázom.Zaujímavosťou večera bola snaha dvoch snúbencov - Čepa a Lucie Krajčovič - o postup do československého finále. Krajčovič však nestačila na Luciu Szabovú, ktorej podľahla na body. Tá sa v ženskom superfinále do 61 kg stretne s Terezou Bledou.Pozíciu jedného z najväčších favoritov projektu potvrdil Ronald Paradeiser. Michala Petriša zdolal po KO v 1. kole a vo finále do 80 ho pravdepodobne čaká Matouš Kohout, ktorý pravdepodobne nahradí zraneného Lea Brichtu.Ivana Barteka, ktorý zdolal Simona Micháleka, čaká vo finále Daniel Škvor. Ďalšiu superfinálovú dvojicu vytvoria Marco Novák a Tadeáš Růžička.Superfinále projektu Oktagon Underground je na programe v sobotu 4. júla v Brne.