MMA: Procházka ako prvý Čech získal titul v UFC

Kallang 12. júna (TASR) - Český bojovník Jiří Procházka si vybojoval titulový opasok v najprestížnejšej svetovej organizácii UFC. V hlavnom zápase turnaja UFC 275 v singapurskom Kallagu zdolal v súboji poloťažkých váh (93 kg) Brazílčana Glovera Teixeira po submisii v poslednom 5. kole. Procházka sa stal prvým Čechom s titulom v UFC a po 13. víťazstve po sebe má profesionálnu bilanciu 29 víťazstiev a 3 prehry.



Duel priniesol atraktívny súboj, v ktorom mal mierne navrch Teixeira. Zápas sa dostal až do záverečného kola, no napokon nedošlo na rozhodnutie bodových rozhodcov. Procházka v poslednej minúte strhol víťazstvo na svoju stranu, keď ako prvý bojovník zdolal Teixeru na škrtenie.



"Ospravedlňujem sa za svoj výkon, v ďalšom zápase budem lepší. Nikdy nezáleží na tom, či je to prvé kolo alebo posledné. Nezáleží ani na technike. Ide iba o víťazstvo," povedal 29-ročný Procházka a priznal, že zrejme si poranil ľavú ruku: "Myslím si, že s ňou niečo mám. Ale som šťastný z víťazstva. To víťazné škrtenie ku mne prišlo akosi samé. Iba som využil moment, ktorý sa mi naskytol. Je to krásny pocit získať titul. Glover je skutočný bojovník a to sa mi páči."