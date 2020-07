MMA súboj Nurmagomedov - Gaethje sa uskutoční 24. októbra

Abú Zabí 28. júla (TASR) - Rus Chabib Nurmagomedov bude obhajovať opasok šampióna organizácie miešaných bojových umení UFC v ľahkej váhe 24. októbra proti Justinovi Gaethjemu. Oznámil to prezident UFC Dana White, no nekonkretizoval dejisko galavečera.



Tridsaťjedenročný Nurmagomedov nebojoval od vlaňajšieho septembra, keď zdolal Dustina Poiriera. Začiatkom júla mu zomrel otec Abdulmanap Nurmagomedov, ktorý podľahol komplikáciám spojeným s novým koronavírusom. "Môžem vám tu a teraz povedať, že súboj sa uskutoční. Pre Chabiba to bolo veľmi ťažké. Otec bol preňho hrdina, mali veľmi blízky vzťah," uviedol White pre CNN.



Američan Gaethje zdolal v máji krajana Tonyho Fergusona a vybojoval si titul dočasného šampióna ľahkej váhy. Pre pandémiu koronavírusu sa zápasy UFC momentálne konajú na ostrove Yas v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.