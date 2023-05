MMA turnaj East Pro Fight 23 vyvrcholil triumfom Tripšanského

East Pro Fight 23, výsledky:



MMA do 61 kg:

Denis Tripšanský (SR) - Vojo Katanovič (Srb.) /Tripšanský na submisiu/



Box do 81 kg:

Richard Faktor (SR) - Radoslav Eštocin (SR) /Faktor na body/



MMA do 84 kg:

Gabriel Török (SR) - Pavel Lamacký (ČR) /Török na submisiu/



Box do 86 kg:

Dominik Kaľavský (SR) - Lukáš Labaško (SR) /Kaľavský na body/



MMA s pravidlami Underground do 84 kg:

Samuel Klečánek (SR) - Patrik Jevický (SR) /Klečánek na TKO/



MMA s pravidlami Underground do 81 kg:

Matej Stehnáč (SR) - Samuel Liška (SR) /Stehnáč na body/



MMA do 70 kg:

Matúš Arpáš (SR) - Tibor Balász (SR) /Arpáš na submisiu/



MMA do 70 kg:

Jozef Vlčko (SR) - Patrik Šoffa (SR) /Vlčko na body/



MMA s pravidlami Underground do 66 kg:

Michal Veselovský (SR) - Martin Lörinc (SR) /Veselovský na body/



MMA do 85 kg:

Dušan Danko (SR) - Róbert Mitro (SR) /Danko na TKO/

Košice 27. mája (TASR) - Víťazstvom Denisa Tripšanského vyvrcholil turnaj bojových umení East Pro Fight 23 v Košiciach. Domáci bojovník si poradil so Srbom Vojom Katanovičom, ktorého zdolal na submisiu. O hlavný zápas večera sa mali v súboji do 84 kg postarať slovenskí bojovníci Roland Čambal a Matyás Viszlay. Druhý menovaný však prekročil hmotnostný limit o 2,7 kg a Čambal následne zo zápasu odstúpil.uviedol Viszlay. Zrušenie vrcholného zápasu večera mrzelo aj promotéra East Pro Fight Juraja Winkelmesa:Turnaj priniesol desať zápasov v MMA, pod pravidlami Undergroundu či v boxe.poznamenal Winkelmes.