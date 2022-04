MMA: Veterán s hendikepom Kníže zabojuje o titul organizácie Oktagon M

Bratislava 6. apríla (TASR) - Český veterán Petr Kníže sa v sobotu v Ostrave pokúsi korunovať dlhoročnú športovú kariéru ziskom titulu organizácie Oktagon MMA. O opasok v kategórii do 77 kg bude chcieť pripraviť krajana a úradujúceho šampióna Davida Kozmu.



Duel 44-ročného zápasníka a jeho o pätnásť rokov mladšieho rivala bude odvetou vzájomného súboja spred vyše štyroch rokov, keď sa z víťazstva na body tešil Kníže. "Odvtedy uplynulo veľa času, David sa zlepšil. Má za sebou zápasy so skúsenými zápasníkmi, prešiel kus cesty, a preto ho vnímam ako nového súpera a nový zápas," uviedol Kníže, ktorého v profesionálnej kariére zdolal iba veterán UFC Karlos Vémola.



Kozma má pred sebou v poradí už piatu obhajobu titulu. Z predchádzajúcich 19 zápasov má na konte len dve prehry, vrátane tej s Knížem. Podľa vlastných slov bude mať v sobotňajšom dueli navrch, a to po fyzickej i psychickej stránke: "Vtedy som k Petrovi vzhliadal ako k niekomu, kto je viac než ja. To sa proste v zápase nesmie. Tam musím veriť sám sebe a vnímať ho ako seberovného. Stále je ikona, ale šampión Oktagonu som ja. Mal by byť nervózny, lebo od nášho prvého zápasu som sa posunul zo všetkých stránok."



Kníže je unikátny bojovník nielen z dôvodu aktívneho zápasenia vo vyššom veku, ale tiež pre svoj hendikep. V dôsledku úrazu má obmedzenú pohyblivosť nohy, ktorú nedokáže celkom ohnúť. Napriek tomu jeho zápasová bilancia hovorí o 12 víťazstvách, pričom neoficiálne zaznamenal ďalších viac než 20 triumfov, ktoré sa však do štatistiky nedostali, nakoľko sa v danom čase ešte neviedla.



Slovensko bude mať na podujatí Oktagon 32 trojnásobné zastúpenie. V hlavnom predzápase sa v strednej váhe predstaví Tomáš Meliš v súboji s domácim Václavom Mikuláškom. Do boja v poloťažkej váhe pôjde Pavol Langer, ktorý sa stretne tiež s českým súperom, elitným postojárom Danielom Škvorom so skúsenosťami z organizácie Glory. Turnaj odštartuje duelom majsterky sveta v thajskom boxe a v MMA dosiaľ nezdolanej Moniky Chochlíkovej proti Alessandre Pajuelo z Peru.