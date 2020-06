Na Oktagon Underground víťazili Krištofič, Paradeiser či Szabová

výsledky Oktagon Underground 4:

muži:



do 100 kg:



Pavol Langer - Simon Michálek /víťaz Langer v 2. kole na submisiu/



Ivan Bartek - Gabriel Török /víťaz Bartek v 1. kole na TKO/



do 90 kg:



Samuel Krištofič - Lukáš Eliáš /víťaz Krištofič 1. kole na TKO/



Vlastislav Čepo - Erik Tlkanec /víťaz Čepo v 1. kole na TKO/



do 80 kg:



Ronald Paradeiser - Denis Farkaš /víťaz Paradeiser na body/



Kamil Cibinski - Jakub Kadáš /víťaz Cibinski na body/



do 70 kg:



Denis Tripšanský - Michal Zátorský /víťaz Tripšanský na body/



Marco Novák - Nikolas Krivák /víťaz Novák na body/

ženy:



do 61 kg:



Lucia Krajčovič - Alena Godášová /víťazka Grajčovič v 2. kole na TKO/



Lucia Szabová def. Paula Marčišová /víťazka Szabová v 1. kole na submisiu/





Bratislava 7. júna (TASR) - Projekt Oktagon Underground pokračoval štvrtým turnajom. V hlavnom zápase v Bratislave potvrdil Samuel "Pirát" Krištofič pozíciu favorita a v semifinále do 90 kg zdolal Lukáša Eliáša technickým KO.Krištofič postúpil do finále slovenskej časti projektu, v ktorom sa stretne s kamrátom Vlastislavom Čepom, ktorý v zápase dvoch boxerov zdolal Erika Tlkanca.povedal Krištofič.V ženskej časti zaujala Lucia Szabová, ktorá donútila Paulu Marčišovú k submisii už po 22 sekundách. Vo finále slovenskej vetvy Undergroundu sa stretne s Luciou Krajčovič, ktorá zvíťazila nad Alenou Godášovou po technickom KO.Celkový víťaz projektu Underground vzíde z duelu najúspešnejších bojovníkov z českej a slovenskej strany "".