Abú Zabí 26. júla (TASR) - Austrálsky bojovník miešaných bojových umení (MMA) Robert Whittaker sa po dvoch rokoch dočkal víťazstva v UFC. Bývalý šampión v strednej váhe zdolal jednomyseľným výrokom rozhodcov v nedeľu v Abú Zabí Darrena Tilla.



Whittaker získal opasok v strednej váhe v júli 2017 a prišiel o neho o dva roky neskôr. Potom ho spomalili zranenia, po zápase s Tillom priznal, že cítil nervozitu: "Nebolo to jednoduché. Bol to jeden z najtechnickejších súbojov, aké som zažil. Dúfam, že to diváci ocenili," citovala víťaza agentúra AP.