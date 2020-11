MMA: Wittner zdolal Pukača v hlavnom zápase na turnaji Oktagon 18

Oktagon 18, Brno, výsledky:



Hlavná karta:

Welterweight (77,1 kg):

Jozef Wittner (SR) - Róbert Pukač (SR)

/Wittner v 3. kole na submisiu/



Welterweight (77,1 kg):

Leoš Brichta (ČR) - Mateusz Makarowski (Poľ.)



Bantamweight (61,2 kg):

Lucia Szabová (SR) - Anželika Petkevičutéová (Lit.)

/Szabová v 1. kole na submisiu/



Heavyweight (120, 2kg):

Kamil Minda (Poľ.) - Daniel Dittrich (ČR)

/Minda v 1. kole na TKO/



Welterweight (77,1 kg):

Jan Fajk (ČR) - Michal Duba (SR)

/Fajk v 1. kole na submisiu/



predeliminácie:



Light heavyweight (93 kg):

Matěj Peňáz (ČR) - Patrik Jevický (SR)

/Peňáz v 1. kole KO/



Welterweight (77,1 kg):

Václav Holota (ČR) - Salembek Elderbiev (Rus.)

/Holota v 1. kole TKO/



Heavyweight (120,2 kg):

Robin Fošum (ČR) - Melvin Mané (ČR)

/Fošum v 1. kole TKO/



Middleweight (83,9 kg):

Pavel Hvězda (ČR) - Igor Lukačovič (SR)

/Hvězda v 2. kole TKO/



Lightweight (70,3 kg):

Peter Gabal (ČR) - Martin Mucha (SR)

/Gabal v 2. kole na submisiu/

Brno 22. novembra (TASR) - V hlavnom zápase na turnaji Oktagon 18 v MMA zvíťazil v slovenskom súboji Jozef Wittner nad Róbertom Pukačom po submisii v 3. kole. Z víťazstva na turnaji v brnenskej Zoner Bobyhall sa tešila aj Slovenka Lucia Szabová, ktorá získala okrem víťazstva nad Anželikou Petkevičutéovou z Litvy aj opasok za víťazstvo v projekte Oktagon výzva 4. Nasledujúce podujatie Oktagon 19 je na programe 5. decembra opäť v Brne.Na turnaji sa napokon uskutočnilo 10 zápasov, ktoré priniesli nezvyčajne veľa rýchlych ukončení. Ani jeden zápas sa neskončil výsledkom na body a iba hlavný zápas pokračoval aj po druhom kole.Wittner zdolal Pukača po tom, čo ho v 3. kole tvrdým hákom poslal na zem a po následnej kombinácii úderov mu Pukač "odklepal."V jedinom ženskom zápase turnaja potvrdila Slovenka Lucia Szabová pozíciu favoritky a Litovčanku Petkevičutéovú ukončila už po 43 sekundách. Opasok pre víťazku projektu Oktagon výzva 4 dostala od organizátorov po tom, čo jej finálová súperka Sandra Mašková ukončila kariéru.Súčasťou hlavnej karty malo byť aj finále Oktagon výzvy 5 medzi Romanom Paulusom a Tomášom Zajacom, no prvý menovaný mal deň pred zápasom pozitívny test na Covid-19 a následne opustil brnenskú "bublinu." Duel by mal byť súčasťou nasledujúceho turnaja organizácie Oktagon MMA.Namiesto Paulusa so Zajacom sa súčasťou hlavnej karty stal hlavný predzápas večera medzi Čechom Leošom Brichtom a Poliakom Mateuszom Makarowskim. V ňom dominoval domáci bojovník, ktorý získal aj prémiu 2000 eur za výkon večera.