Mobley nenastúpi pre zranenie lýtka za Cleveland na 2-4 týždne
Mobley sa zranil v piatkovom stretnutí proti Washingtonu (130:126).
Autor TASR
Cleveland 14. decembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers sa budú musieť v NBA na dva až štyri týždne zaobísť bez Evana Mobleyho. Dvadsaťštyriročný pivot má poranené lýtko.
Mobley sa zranil v piatkovom stretnutí proti Washingtonu (130:126). V tejto sezóne je druhým najlepším strelcom tímu s priemerom 13 bodov na zápas a najlepším doskakovačom, keď získal 9 lôpt na stretnutie. Cavaliers patrí vo Východnej konferencii 7. priečka. Informovala AFP.
