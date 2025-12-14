Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. december 2025Meniny má Branislava a Bronislava
< sekcia Šport

Mobley nenastúpi pre zranenie lýtka za Cleveland na 2-4 týždne

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mobley sa zranil v piatkovom stretnutí proti Washingtonu (130:126).

Autor TASR
Cleveland 14. decembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers sa budú musieť v NBA na dva až štyri týždne zaobísť bez Evana Mobleyho. Dvadsaťštyriročný pivot má poranené lýtko.

Mobley sa zranil v piatkovom stretnutí proti Washingtonu (130:126). V tejto sezóne je druhým najlepším strelcom tímu s priemerom 13 bodov na zápas a najlepším doskakovačom, keď získal 9 lôpt na stretnutie. Cavaliers patrí vo Východnej konferencii 7. priečka. Informovala AFP.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie

Začína platiť nový vlakový grafikon, ZSSK posilňuje vyťažené linky

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej