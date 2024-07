Mobley podpísal s Clevelandom Cavaliers novú päťročnú zmluvu

Cleveland 21. júla (TASR) - Americký basketbalista Evan Mobley podpísal novú päťročnú zmluvu s Clevelandom Cavaliers. Jeho kontrakt v NBA by mal podľa agentúry AP dosiahnuť hodnotu 224 miliónov dolárov.



Dvadsaťtriročný pivot v minulej sezóne odohral 50 zápasov základnej časti zámorskej profiligy s bilanciou 15,7 bodu na duel. V decembri podstúpil artroskopickú operáciu kolena. Vedenie Cavaliers stihlo počas leta vymenovať nového trénera Kennyho Atkinsona a podpísať novú trojročnú zmluvu aj s rozohrávačom Donovanom Mitchellom. Cleveland v uplynulej sezóne NBA postúpil do 2. kola play off, v ktorom nestačil na neskorších šampiónov z Bostonu.