Na ME v modernej gymnastike v Tallinne sa predstaví deväť Sloveniek

Tallinn 3. júna (TASR) - Deväť slovenských reprezentantiek sa predstaví na 41. majstrovstvách Európy v modernej gymnastike v Tallinne. Šampionát v estónskej metropole sa začne v stredu 4. júna a potrvá do nedele 8. júna.



V nominácii SR sú v hlavnej kategórii žien Tereza Šaranová (TJ Slávia STU Bratislava), Berenika Bujňačeková (TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady) a Xénia Benkovitsová (Golden Girls Gymnastics), ktoré v tomto poradí obsadili medailové pozície vo viacboji na domácom šampionáte začiatkom mája v Nitre. Na ME majú pred sebou individuálny program (RGI) a predvedú dovedna osem zostáv (Šaranová lopta, kužele a stuha, Benkovitsová obruč, kužele a stuha, Bujňačeková obruč a lopta).



V kvalifikácii sa Slovenky v A-skupine predstavia s obručou a loptou vo štvrtok (9.00 h – 11.00 h SELČ) a s kužeľmi a stuhou v piatok (14.45 h – 16.45 h SELČ). Do sobotňajšieho finále viacboja postúpi 24 najlepších a do nedeľňajších finále štyroch disciplín po 8 gymnastiek. V oboch prípadoch platí pravidlo o tzv. redukovanom poradí – maximálne dvoch kvalifikovaných z jednej krajiny.



Na spoločné skladby (SS) junioriek, kde dvojboj tvoria obruče a kužele (zhodne po päť gymnastiek), je pripravená šestica Sloveniek - Laura Biháryová (KMG Danubia), Nina Cillingová, Nela Mináriková (obe TJ Rapid Bratislava), Veronika Ivanová (TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady), Vivien Vrábelová a Timea Žiaková (obe ŠK ŠOG Nitra). Vedúca výpravy je Sanija Kollár, zároveň trénerka Benkovitsovej. Trénerský štáb v dejisku dotvárajú Tatiana Motolíková (Šaranová) a Martina Šagová (Bujňačeková a spoločné skladby junioriek). Slovensko bude mať zastúpenie aj v rozhodcovskom zbore, a to v podobe Ivany Motolíkovej (RGI) a Dominiky Seleckej (SS).



„Na seniorské súťaže disponujeme veľmi vyrovnaným tímom, v ktorom každá členka vyniká v inej disciplíne, a preto sa vhodne dopĺňajú. Úradujúca majsterka Slovenska Šaranová, ktorá trénuje v zahraničí, má najviac skúseností. Bujňačeková je stabilná a elegantná gymnastka. Najmladšia a pritom asi najzručnejšia z tohto tria Benkovitsová má veľký potenciál,“ uviedla Sanija Kollárová v tlačovej správe Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) a dodala: „Príprava bola náročná. Každá gymnastka spolu s realizačným tímom do nej vložila maximum času a úsilia.“



Vlaňajšie majstrovstvá Európy v Budapešti absolvovali Šaranová a Bujňačeková s Laurou Fučelovou, ktorá medzičasom ukončila svoju kariéru. „Tandem skúsených gymnastiek tentoraz doplní talentovaná Benkovitsová. Myslím si, že máme šancu na dobré výsledky,“ odhadla vedúca výpravy.



Vzhľadom na absenciu v spoločných skladbách rovnako ako vlani Slovensko nebude figurovať v oficiálnej výsledkovej listine súťaže tímov vyskladanej z RGI a SS senioriek. Šampionát interne bude mať významný vplyv na to, ktorá Slovenka pôjde na MS 2025 v Riu de Janeiro (20. – 24. augusta). SR si zabezpečí jednu miestenku práve zásluhou účasti v Tallinne.



Šaranová skončila minulý rok na ME vo viacboji na 53. priečke z 92 klasifikovaných aktérok prostredníctvom súčtu 81,650 bodu. Predviedla kompletný program a „škrtli“ jej známku za stuhu. V kvalifikácii viacboja sa totiž zohľadňujú najlepšie tri disciplíny. Jednotlivo bola 48. s obručou, 51. so stuhou, 52. s kužeľmi a 61. s loptou. Bujňačeková skončila 63. v lopte a 72. v obruči (84. vo viacboji, čo je však pri len dvoch absolvovaných disciplínach skresľujúce). Fučelová obsadila 65. priečku so stuhou a 74. s kužeľmi (87. vo viacboji, tiež iba dve disciplíny).



„Juniorky v spoločných skladbách zaujali rozhodkyne na podujatiach v rámci prípravy na Tallinn. Napríklad na nedávnej súťaži Gdynia Rhythmic Stars získali zlato s kužeľmi. Majú šancu zabodovať napriek silnej konkurencii,“ predznamenala Kollárová. S obručami boli slovenské juniorky v polovici mája v poľskom prímorskom meste za prítomnosti kvalitných tímov zo strednej a severnej Európy piate. Kvalifikácia, ktorá zároveň už určí konečné poradie dvojboja, a následne aj dve 8-členné finále jednotlivých súťaží spoločných skladieb junioriek s 22 štartujúcimi krajinami, sa uskutočnia v stredu. Túto vekovú kategóriu čakajú v rýchlom slede aj MSJ v Sofii 18. – 22. júna.



„Byť súčasťou národného výberu je výnimočná česť, ale aj obrovská zodpovednosť. Všetkým dievčatám držíme palce, aby ich sprevádzala pevná vôľa, zdravie a radosť z pohybu. Veríme, že budú dôstojne reprezentovať Slovensko, inšpirovať mladšie gymnastky a že si každý moment na medzinárodnej scéne užijú naplno,“ uviedla Lucia Babjaková, predsedníčka sekcie modernej gymnastiky Slovenskej gymnastickej federácie. „S odhodlaním, energiou a tímovým duchom napredujeme smerom k európskym a svetovým výzvam.“



Na ME v Tallinne v Unibet Arene s diváckou kapacitou 7200 miest sa objaví v dianí 337 gymnastiek (212 v hlavnej kategórii a 125 junioriek) z 39 krajín. Ženy budú súťažiť v individuálnom programe aj spoločných skladbách, juniorky iba v spoločných skladbách.