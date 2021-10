Moderná gymnastka Dina Averinová štvrtýkrát v rade vyhrala viacboj

výsledky viacboja:

1. Dina Averinová (Rus.) 108,400 b. (obruč 28,000, lopta 28,250, kužele 28,700, stuha 23,450),

2. Alina Harnasková (Biel.) 105,300 (27,150, 27,900, 27,400, 22,850),

3. Arina Averinová (Rus.) 103,200 (24,150, 28,050, 27,450, 23,550),

4. Borjana Kalejnová (Bul.) 102,450,

5. Viktoriia Onoprienková (Ukr.) 99,650,

6. Sofia Raffaeli 99,525

Kitakjúšú 30. októbra (TASR) - Ruská moderná gymnastka Dina Averinová zavŕšila v sobotu svoju triumfálnu dominanciu na MS v japonskom Kitakjúšú i v historickom vyznení svetových šampionátov. Štvrtýkrát v rade získala zlato vo viacboji a to jej vlani pre pandémiu ušla piata možnosť.Na MS v Japonsku Dina Averinová vyhrala v týždni aj tri jednotlivé súťaže s náčiniami (obruč, lopta, kužele), so stuhou bola s najtesnejšou možnou bodovou stratou strieborná a pred viacbojom ju v piatok dekorovali aj za hodnotenie tímov. K šiestim medailám (piatim titulom) pridala jej dvojička Arina do sesterskej zbierky ďalších päť cenných kovov, keď vo viacboji bola bronzová so známkou 103,200, Dina získala 108,400. Druhá Bieloruska Alina Harnasková 105,300 jediná narušila ruskú hegemóniu štvrtkovým titulom v neskutočne dramatickej súťaži so stuhou.V historických tabuľkách je 22-ročná Dina Averinová počtom 15 individuálnych zlatých medailí na svetových šampionátoch na čele o dva tituly a vlastní aj ďalšie rekordy. V Kitakjúšu v cvičení s loptou sa ako prvá moderná gymnastka dočkala prekonania 29-ky v známkovaní akejkoľvek individuálnej zostavy (29,125). To zrejme zostane ako jedinečný míľnik, lebo od novej sezóny má vstúpiť do platnosti reforma rozhodcovského hodnotenia s miernym znižovaním akrobatickej obtiažnosti a s väčším dôrazom na prejav.Spolu obe súrodenecké dvojičky zdobí 38 cenných kovov z MS, z toho 24 zlatých. V sumáre s ME je to pri 63 medailách aj 43 titulov. K tomu treba prirátať striebro Diny z olympiády, kde jej v auguste uchmatla titul Izraelka Linoy Ashramová v dramatickom viacboji, ktorý vyvolal kontroverzie počas zápolení, hneď po nich i v následných reakciách a odvolaniach Ruského olympijského výboru.Pred Tokiom i po ňom však svet modernej gymnastiky leží pri nohách "Averiniek", predovšetkým Diny. Tá je teda okrem šampiónky aj stelesnenie krutého paradoxu vo vrcholovom športe. Najdekorovanejšia a zlatými medailami na vrcholoch najviac ovenčená gymnastka histórie nemá štatút olympijskej víťazky. Japonsko sa stalo pre ňu osudovou krajinou, v Tokiu sa dožila najväčšieho roztrpčenia kariéry a v Kitakjúšú posunu na úplné čelo historických tabuliek MS - bez olympijského zlata. Na čele medailových bilancii teraz tróni pred krajankami Jevgenijou Kanajevovou a Janou Kudrjavcevovou. Pred Kanajevovou o dve zlatá v individuálnych tituloch na MS a viac má aj v súčte všetkých individuálnych kovov (19) i všetkých medailí (22).