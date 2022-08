Modernizácia hokejového štadióna v Trenčíne pokračuje treťou fázou

Trenčín 10. augusta (TASR) - Modernizácia hokejového štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pokračuje treťou fázou. Investícia do rekonštrukcie opláštenia strechy, príprav do výmeny vzduchotechniky a osvetlenia predstavuje približne 2,5 milióna eur.



Mesto v prechádzajúcich fázach modernizácie športového stánku vymenilo chladiarenské zariadenie a zrekonštruovalo divácke tribúny, spomenula hovorkyňa mesta Erika Ságová. "Nachádzame sa v tretej etape, ide o rozsiahlu rekonštrukciu strešného opláštenia, čím sa okrem iného v interiéri výrazne zlepší akustika. Zároveň s týmito prácami sa pripraví výmena osvetlenia a vzduchotechniky," doplnila Ságová.



Polovicu sumy z investície v hodnote približne 2,5 milióna eur podľa nej dáva Fond na podporu športu a polovicu mesto zo svojho rozpočtu. Rekonštrukcia by mala potrvať osem mesiacov, hokejistom a športujúcej verejnosti by tak štadión mal byť k dispozícii začiatkom budúceho roka.







"Popri tejto rekonštrukcii sme sa rozhodli, že využijeme čas, keď je štadión uzatvorený, a urobíme tam ďalšie mestské investície. Ide o rekonštrukciu šatní a kabín za približne 350.000 eur. Navyše poslanci na júnovom mestskom zastupiteľstve schválili 180.000 eur z rozpočtu na nákup multimediálnej informačnej kocky," dodala Ságová. Investície chce mesto zrealizovať na jeseň.



Muži z Hokejového klubu (HK) Dukla zatiaľ absolvujú tréningy po dohode v Novom Meste nad Váhom. Ako totiž ozrejmil prezident klubu Miloš Radosa, u Mariána Gáboríka je pre kempy ľad obsadený. "Dohodli sme sa, že nás tam na mesiac prichýlia, samozrejme, aj mládež. Od 1. septembra sa vraciame späť, zázemie nám na štadióne zostalo, trénovať budeme u Gáboríka. Zápasy chceme odohrať podobne ako minulý rok u súperov. Bude ich 12 alebo 13," priblížil Radosa.



Hokejisti podľa neho absolvujú i prípravné duely, tradične to bude i s českými hráčmi, vzhľadom na to, že klub má dobré vzťahy a dobrú pozíciu na hraniciach s Moravou. "Budeme hrať s Olomoucom či Zlínom, extraligovými klubmi či klubmi z Chance ligy. Sme aj účastníkmi turnaja Zubr cup," uzavrel.